Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte gehen Grabstellen an

Bünde (ots)

(jd) Ein 66-jähriger Bünder stellte am Samstag (25.11.) fest, dass bisher Unbekannte die Grabstelle seines Vaters auf einem Friedhof am Holtackerweg angegangen sind: An dem Grabstein waren eine Vase und zwei sakrale Kunstgegenstände angebracht - alle drei Teile sind aus Bronze. Diese rissen die unbekannten Täter offenbar gewaltsam von dem Marmorgrabstein und entwendeten diese. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Der Bünder bemerkte dann, dass ein unmittelbar angrenzendes Grab ähnliche Schäden aufwies. Hier wurden ein bronzenes Kruzifix und eine bronzene Rose gewaltsam von einem Grabstein abgerissen und mitgenommen. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten machte dann eine 57-jährige Bünderin Angaben zu einem Diebstahl von ihrer Familiengrabstätte: Dort hatten Unbekannte eine Bronzevase, die mit Engelmotiven verziert war, vom Grabstein abgerissen, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Bronzevase ist ebenfalls nicht mehr vor Ort. Auch hier liegt der Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe aufgenommen. Zeugen, die in Bünde-Ennigloh im Bereich des dortigen Friedhofs etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 oder auf den Dienststellen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell