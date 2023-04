POL-BO: Seniorin (87) in Herne beraubt - Polizei fahndet nach Unbekanntem mit bandagiertem Bein

Bochum (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 2. April, kam es in Bochum zu erheblichen Sachbeschädigungen an zwei Bushaltestellen und mehreren Pkw. Die Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen und sucht Zeugen. Gegen 6 Uhr wählten mehrere Anwohner der Josephinenstraße in Grumme den Notruf der Polizei, nachdem sie ...

mehr