Polizei Bochum

POL-BO: Hummel im Auto, Lenkrad verrissen: Lieferwagenfahrer (59) kollidiert mit entgegenkommendem Pkw

Bochum (ots)

Ein 59-jähriger Bochumer ist am Montag, 3. April, mit seinem Lieferwagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto kollidiert, dessen Fahrer (59, aus Bochum) hierbei leicht verletzt worden ist.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr in Bochum-Weitmar. Der 59-jährige Bochumer befuhr mit seinem Lieferwagen die Kohlenstraße in Richtung Weitmar. Nach eigenen Angaben sei dann in Höhe der Bahnstraße eine Hummel durch das geöffnete Fenster ins Fahrzeuginnere gelangt und in sein Gesicht geflogen. Der Bochumer erschrak und verriss das Lenkrad, wodurch er von seiner Fahrspur abkam. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls 59-jährigen Bochumers, der durch den Aufprall leicht verletzt worden ist.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der Lieferwagenfahrer kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach einer ersten Einschätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro entstanden.

Polizeibeamte sperrten den Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell