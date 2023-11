Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tage kam es gegen 14:10 Uhr in Rudolstadt im Bereich der Breitscheidstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem Pkw den Dr.-Hermann-Ludewig-Ring in Richtung Breitscheidstraße. Beim Abbiegen übersah die Fahrerin einen auf der Straße befindlichen 53-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Bei diesem verletzte sich der Radfahrer schwer und kam in der Folge in ein Krankenhaus. Die 57-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

