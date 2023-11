LPI-SLF: Zeugensuche nach Körperverletzungen

Ranis (ots) - Am frühen Morgen des 13.11.2023 kontrollierten Polizisten einen Pkw und dessen Fahrer in der Ortslage Ranis. Der 34-Jährige war mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Dementsprechend wurde mit dem Fahrer eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

