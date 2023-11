LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Unterwellenborn (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 02.15 Uhr, befuhr die 39-jährige Fahrerin eines PKW in Unterwellenborn die Raniser Straße in Richtung Oelsen. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen, auf einer Wiese abgestellten, Minibagger. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Neben ...

