Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt

Hirschberg (ots)

Am Samstag, den 11.11.2023 versuchten Polizisten gegen 20:00 Uhr in der Ortslage Hirschberg ein Moped und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Daraufhin beschleunigte der Mopedfahrer und floh vor der Polizei. Mit bis zu 100 km/h fuhr der Zweiradfahrer in Richtung Dobareuth. Als der Fahrer auf einen Feldweg bog, blieb er mit seinem Kleinkraftrad im matschigen Untergrund stecken. Der 15-jährige Fahrer konnte somit durch die Polizeibeamten kontrolliert werden. Da der Verdacht bestand, dass das Moped leistungssteigernd manipuliert war, wurde dieses sichergestellt. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der junge Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell