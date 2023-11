Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ein Autohaus

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum vom 11.11.2023, 14.45 Uhr bis 12.11.2023, 07.15 Uhr, wurde in ein Autohaus in Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verursachten in den Innenräumen hohen Sachschaden. Im Anschluss wurde versucht ein Fahrzeug zu entwenden, was nicht gelang. Zeugen, welche zu der Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnahmen, oder allgemeine Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0295343 bei der Polizei in Sonneberg, Tel.: 03675 875-0 zu melden.

