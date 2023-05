Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 30.04.2023

Goslar (ots)

Diebstahl mehrerer Warnleuchten von einer Baustelle auf der B 241

In der Zeit vom 30.04.2023, 17:00 Uhr, auf den 01.05.2023, 08:50 Uhr, werden durch bislang unbekannte Personen diverse Bauleuchten von der Baustelle auf der B 241 in Höhe Erbprinzentanne entwendet. Es entsteht ein geschätzter Schaden von 370 Euro. Das Polizeikommissariat Oberharz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter der Rufnummer 05323/941100 zu melden.

Betäubungsmittelfund in Wohnung

Am 30.04.2023, gegen 23:50 Uhr, wird im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme zu einer sexuellen Nötigung und einer Bedrohung bekannt, dass die zwei Tatverdächtigen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Besitz von Betäubungsmitteln sind. In der folgenden Durchsuchung der Räumlichkeiten können Betäubungsmittel in nicht geringer Menge in Form von Marihuana und Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden.

i.A. Bergsen, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell