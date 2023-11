POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 24.11.2023 bis 26.11.2023

Wilhelmshaven (ots) - Am heutigen Samstag, 25.11.23, fand in der Zeit von 15:00-16:25 Uhr eine angemeldete Versammlung auf dem Rathausplatz statt. Zu dem Thema "Wir demonstrieren für den Frieden und gegen den Krieg" fanden sich ca. 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammen. Die Versammlung mit Redebeiträgen, Musik und Tanz, verlief störungsfrei. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

mehr