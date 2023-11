POL-HF: Baucontainer aufgebrochen- Baumaterialien als Diebesgut mitgenommen

Kirchlengern (ots) - (jd) Ein 25-Jähriger fuhr am Freitag (24.11.), um 22.45 Uhr mit seinem schwarzen E-Bike auf der Ravensberger Straße in Richtung Wallücker Bahndamm. Als er auf dem Wallücker Bahndamm fuhr, näherte sich von hinten in gleicher Fahrtrichtung zwei Transporter. Diese hielten etwa hundert Meter vor der Brücke zum Ostring neben dem 25-Jährigen, der in Kirchlengern lebt, an und zwei bisher Unbekannte ...

mehr