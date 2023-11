Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Raub - Zwei Männer entwenden E-Bike

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 25-Jähriger fuhr am Freitag (24.11.), um 22.45 Uhr mit seinem schwarzen E-Bike auf der Ravensberger Straße in Richtung Wallücker Bahndamm. Als er auf dem Wallücker Bahndamm fuhr, näherte sich von hinten in gleicher Fahrtrichtung zwei Transporter. Diese hielten etwa hundert Meter vor der Brücke zum Ostring neben dem 25-Jährigen, der in Kirchlengern lebt, an und zwei bisher Unbekannte stiegen aus. Unter Vorhalten eines Messers oder eines spitzen Gegenstands forderten die Männer den 25-Jährigen auf, sein E-Bike herauszugeben. Einer der Männer packte das Rad und verfrachtete es in den Transporter. Dann fuhren die Fahrzeuge in unbekannte Richtung davon. Die beiden Unbekannten sind etwa 30 bis 35 Jahre alt. Der Unbekannte, der das Messer oder den spitzen Gegenstand mit sich führte, ist schlank und ca. 180cm groß. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit schwarzer Mütze. Der andere Unbekannte, der das Rad an sich nahm, ist kräftiger gebaut. Eine erste Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief negativ. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu diesen Personen oder dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell