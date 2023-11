Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Terrassentür aufgebrochen

Löhne (ots)

(sls) Als der Bewohner eines Einfamilienhauses am Windmühlenweg am Montagnachmittag (27.11.) gegen 16.00 Uhr zu seinem Wohnhaus zurückkehrte, bemerkte er, dass eine Terrassentür zum Wohnbereich offenstand. Diese wurde nach Auswertung erster Spuren durch unbekannte Personen aufgehebelt. Die Bewohner verließen das Haus am Morgen gegen 07.00 Uhr und in der Zeit bis zum Nachmittag betraten unbekannte Täter durch die beschädigte Terrassentür das Wohnhaus. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten und Schränke durchwühlt. Die Täter verließen anschließend das Wohnhaus wieder durch die Terrassentür in bislang unbekannte Richtung. In wie weit Diebesgut mitgenommen werden konnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wir sind auf der Suche nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Windmühleweg beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

