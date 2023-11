Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glatte Fahrbahn sorgt für Unfall- BMW schleudert in Graben

Herford (ots)

(sls) Glücklicher Weise nur leicht verletzt wurde am Dienstagmorgen (28.11.) ein 43-jähriger BMW-Fahrer aus Löhne auf der Hombergstraße in Herford. Dieser befuhr gegen 07.20 Uhr mit dem Alpina die Hombergstraße von Löhne kommend in Richtung Herford. Kurz vor der Einmündung Am Brinke verlor der Fahrer im Bereich einer Kurve, aufgrund von Winterglätte, die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach rechts von Fahrbahn. Der BMW kollidierte zunächst mit einem Strommasten und einem Leitpfosten. Anschließend überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach liegend im tiefer gelegenen Waldstück zum Stehen. Der 43-Jährige wurde dabei leicht am Oberkörper und Gesichtsbereich verletzt. Er wurde vorsorglich zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der völlig beschädigte BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell