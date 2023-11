POL-HF: Unbekannte gehen Weihnachtsmarkt-Stand an - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots) - (sls) Als der Bewohner eines Einfamilienhauses am Windmühlenweg am Montagnachmittag (27.11.) gegen 16.00 Uhr zu seinem Wohnhaus zurückkehrte, bemerkte er, dass eine Terrassentür zum Wohnbereich offenstand. Diese wurde nach Auswertung erster Spuren durch unbekannte Personen aufgehebelt. Die Bewohner verließen das Haus am Morgen gegen 07.00 Uhr und in ...

