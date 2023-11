Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrug - Handy entpuppt sich als billige Fälschung - Vorsicht vor Straßenkäufen

Herford (ots)

(sis) Gestern (29.11.), in der Mittagszeit agierte eine bislang unbekannte Betrügerin in der Innenstadt. Dabei gelang es ihr gegen 13:15 Uhr einer jungen Passantin in der Fußgängerzone am Gehrenberg, ein gefälschtes Mobiltelefon zu veräußern. Die geschickt und freundlich auftretende Betrügerin bot der 20-Jährigen ein "IPhone 15 Pro Max" in der Originalverpackung an. Im Bereich der Credenstraße erneuerte die Frau das Angebot und wurde immer günstiger. Zu Beginn waren mehrere hundert Euro zum Geschäftsabschluss gefordert. Die Geschädigte erhielt das Mobiltelefon letztendlich gegen die Zahlung von 200.- Euro. Die etwa 165 - 170 cm große Verkäuferin, im Alter von 40 - 45 Jahren, schilderte zudem vor Ort eine Notlage und sei auf das Geld vom Kauf angewiesen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass dieses vorgetäuschte Verhalten der Betrüger dazu dient, in das Vertrauen der Opfer zu gelangen. Man hilft ja vermeintlich mit dem Kauf der Verkäuferin. Erst zu Hause bemerkte das Opfer den Betrug. Die junge Frau versuchte das neu verpackte Mobiltelefon einzurichten und war voller Freude über den glücklichen Kauf. Letztendlich handelt es sich bei dem modernen Mobiltelefon in der Verpackung jedoch um eine billige Fälschung. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf Zeitdruck abgeschlossene Straßengeschäfte in den wenigsten Fällen Verbraucher freundlich sind. Sie erhalten keine Rechnung und können die Ware nicht ausreichend prüfen. Die Polizei sucht im Tatzusammenhang Zeugen, die Angaben zu der bislang unbekannten Frau machen können. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

