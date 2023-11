Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall bei Glätte - Drogenvortest reagiert positiv beim Fahrer

Bünde (ots)

(um) Gestern, gegen 23:15 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger in dessen E-Klasse-Daimler auf der Kurt-Schumacher Straße. Aufgrund der derzeitigen Winterverhältnisse war das Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Gartenzaun gefahren. Der junge Fahrer fuhr auf der glatten Fahrbahn in Richtung Engerstraße. Die unkontrollierte Fahrt endete an einem Laternenmast, der durch den Zusammenstoß teils auf die Straße ragte. Die aufnehmenden Beamten überprüften die Fahrtüchtigkeit des Fahrers vor Ort mittels eines Drogenvortests. Dieser reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, welcher in Marihuana vorkommt. Der 20-jährige Bünder wurde durch die Beamten anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus transportiert und ihm wurden durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein ist ebenfalls sichergestellt. Zudem muss bis zum Ergebnis der Blutproben die Weiterfahrt mit erlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt werden. Es handelt sich dabei um einen Verstoß nach §315 c - Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses anderer berauschender Mittel. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Wirkstoff THC noch Wochen nach dem Konsum im Körper vorhanden sein kann. Die Verkehrstüchtigkeit kann dann noch merklich beeinträchtigt und das Arbeiten an Maschinen bzw. die Teilnahme im Straßenverkehr sogar problematisch sein.

