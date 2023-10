Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Mehrere Einsätze über den Tag - Feuerwehr Ratingen gefordert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Ratingen, Stadtgebiet, 13.10.23

Nach den Fahrzeugbränden in der Nacht war die Feuerwehr Ratingen auch weiterhin gefordert.

Um 09:23 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr nach Ratingen-Hösel zu einer längeren Ölspur alarmiert. Die Ölspur wurde mit Bindemittel beseitigt.

Um 10:06 Uhr musste eine Tür zu einer Wohnung ebenfalls in Ratingen-Hösel für den Rettungsdienst geöffnet werden. Über eine Steckleiter konnten die Einsatzkräfte durch ein Fenster in die Wohnung gelangen und den Patienten an den Rettungsdienst übergeben.

Nur kurze Zeit später, um 10:19 Uhr wurde ein Löschfahrzeug und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 52 zu einem Verkehrsunfall gerufen. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 15:00 Uhr kam es auf einer Tankstelle an der Brachter Straße zu einem größeren Ölaustritt. An dem Tank eines LKW war es zu einem Leck gekommen und Dieselkraftstoff trat aus. Die ersten eintreffenden Kräfte fingen als Erstmaßnahme den Kraftstoff auf und pumpte ihn anschließend in Fässer um. Nachdem der Kraftstoffauslauf gestoppt war, wurde Bindemittel ausgebracht und die kontaminierte Fläche gereinigt.

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder in Ratingen-Mitte rief die Feuerwehr 15:48 Uhr auf den Plan. Nachdem sich die Kräfte Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, konnte kein Auslösegrund gefunden werden. Der Alarm wurde abgestellt.

Ein Löschfahrzeug von dieser Einsatzstelle wurde dann um 16:16 Uhr auf die BAB 3 alarmiert. Hier kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Vier betroffene Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Die Fahrbahn wurde gereinigt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus die Standorte Mitte, Homberg, Lintorf, und der ABC-Zug.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell