FW Ratingen: Mehrere KFZ-Brände im Stadtgebiet Ratingen

Ratingen (ots) - Am Dienstnachmittag kam auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Verletzten wurde das Einsatzstichwort nach Kreiskonzept auf NA 5 erhöht. In diesem Konzept sind die Einsatzmittel wie z.B. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt des Kreises Mettmann sowie Rettungswagen und zwei ...

mehr