Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ratingen (ots)

Am Dienstnachmittag kam auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Verletzten wurde das Einsatzstichwort nach Kreiskonzept auf NA 5 erhöht. In diesem Konzept sind die Einsatzmittel wie z.B. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt des Kreises Mettmann sowie Rettungswagen und zwei weitere Notärzte aus dem Regelrettungsdienst vorgegeben. An der Einsatzstelle wurden insgesamt sechs Patienten durch die Notärzte gesichtet und nach Verletzungsmuster kategorisiert. Anschließend wurden sie den einzelnen Rettungswagen zum Transport in geeignete Kliniken zugeordnet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen, der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus und Mettmann, der LNA des Kreises Mettmann, die Feuerwehr Velbert sowie die Polizei.

