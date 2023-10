Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Betrunken als Polizist ausgegeben

Wiesmoor - Vor Polizei geflüchtet

Aurich - Verkehrsunfall

Wiesmoor - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Betrunken als Polizist ausgegeben

Am Montag spielte ein betrunkener Autofahrer Polizist. Mit einem eingeschalteten Blaulicht auf dem Dach hielt ein 50-jähriger Fahrzeugführer einen 22-jährigen Autofahrer an und gab sich als Polizist aus. Im Anschluss fuhr er in Schlangenlinien davon. Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Vor Polizei geflüchtet

Am Montag wollten Polizisten einen Rollerfahrer in Wiesmoor anhalten. Nachdem die Beamten ihm das Anhaltezeichen einschalteten, wollte sich der Fahrer einer Kontrolle entziehen und flüchtete. Kurze Zeit später konnte der 17-Jährige jedoch gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

Aurich - Verkehrsunfall

Am Montag hat es einen Unfall in Aurich gegeben. Gegen 10.45 Uhr wollte eine 83-jährige BMW-Fahrerin auf ein Grundstück an der Esenser Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 21-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 21-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Wiesmoor - Zeugen nach Unfall gesucht

In Wiesmoor hat es am Montag einen Unfall gegeben. Eine 12-jährige Radfahrerin fuhr gegen 13.50 Uhr den Kornblumenweg entlang in Richtung Hauptstraße. Als sie die Straße überqueren wollte, stieß sie mit einer 62-jährigen Autofahrerin zusammen. Das Mädchen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell