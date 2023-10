Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Unfallflucht am ZOB

Großefehn - Fahrradunfall

Krummhörn - Autofahrer im Graben gelandet

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Unfallflucht am ZOB

Am ZOB in Pewsum hat sich vergangene Woche eine Unfallflucht ereignet. Ein Autofahrer hatte am Mittwochabend gegen 21 Uhr seinen schwarzen Volvo V60 auf einem Parkplatz am ZOB in der Cirksenastraße abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er am Heck Kratzer und Dellen mit rötlichen Farbanhaftungen fest. Möglicherweise stieß ein Busfahrer gegen den Pkw und flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Großefehn - Fahrradunfall

Zwei Radfahrer sind am Sonntag in Großefehn bei einem Unfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 14.35 Uhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer auf der Boßelstraße in Richtung Holtrop und stürzte. Ein nachfolgender 70-jähriger Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Beide wurden leicht verletzt.

Krummhörn - Autofahrer im Graben gelandet

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Uttum von der Fahrbahn abgekommen. Der 26-Jährige fuhr gegen 19 Uhr mit einem VW Caddy auf der Jennelter Straße in Richtung Jennelt und verlor offenbar in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er landete rechts in einem Graben. Der 26-Jährige blieb unverletzt, stand aber unter Alkoholeinfluss. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

In der Nacht zu Montag ist ein 26-jähriger Autofahrer in Aurich-Tannenhausen von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 2.20 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Dietrichsfelder Straße und wollte nach rechts auf die Dornumer Straße abbiegen. Hierbei geriet er mit dem Fahrzeug in einen Graben und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell