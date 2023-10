Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Hage - Ladendiebstahl

Die Polizei bittet nach einem Ladendiebstahl in Hage um Hinweise. Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstag, 28.09.2023, in einem Discounter an der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendete eine männliche Person gegen 15.50 Uhr diverse Genussmittel. Das Diebesgut verstaute der Mann in einer Tüte und flüchtete aus dem Laden über den Parkplatz zu einem Fahrrad. Eine Zeugin versuchte den Mann noch aufzuhalten, woraufhin er das Fahrrad und das Diebesgut zurückließ und fußläufig in Richtung der Straße An der Schanze / Hilgenbur flüchtete. Der Mann wird beschrieben als etwa 30 bis 45 Jahre alt, mit kurzen dunkelblonden Haaren und einem Dreitagebart. Er war schlank, trug eine beigefarbene Jacke mit dunkler Kapuze und eine dunkle Hose. Bei dem zurückgelassenen Fahrrad handelt es sich um ein rostiges, silbernes Damenrad mit einem roten Fahrradschloss. Der Mann soll in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein, die mit einem weiteren Fahrrad von dem Parkplatz flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den Männern machen können, sich unter 04931 973980 zu melden.

Norden - Fahrzeug beschädigt

Ein Auto ist am Sonntag in Norden auf einem Parkplatz beschädigt worden. Vor einem Gästehaus in der Straße Glückauf haben Unbekannte zwischen 17.50 Uhr und 18.10 Uhr die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Ford Kuga zerkratzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgehen.

Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Sonntag in Victorbur ein E-Bike gestohlen. Entwendet wurde ein Herren-Pedelec, das auf einer Hofeinfahrt stand. Die Tat ereignete sich zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr im Meyerweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Diebstahl

In Ihlow kam es vergangene Woche zu einem Diebstahl. Unbekannte stiegen zwischen Dienstag und Freitag über einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf ein Grundstück im Brunnenweg. Die Täter entwendeten einen Rasenmäher. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstag, 14.30 Uhr, bis Freitag, 16.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

