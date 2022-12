POL-PDLD: Auffahrunfall an der AS Neustadt-Nord

Jockgrim (ots) - Am Mittwoch, 28.12.2022 kam es auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Jockgrim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der bislang unbekannte Verursacher blieb mit dem Einkaufswagen am Fahrzeug des Geschädigten hängen und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Hinweise und Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth ...

