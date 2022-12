Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl missglückt

Erfurt (ots)

Ein 44-jähriger Dieb scheiterte in Erfurt bei seiner Tat. Der Mann hatte am Donnerstagabend in einem Supermarkt im Norden der Stadt Lebensmittel im Wert von fast 100 Euro gestohlen. Der Sicherheitsdienst des Ladens ertappte ihn dabei und sprach ihn an. Der Dieb versuchte daraufhin zu flüchten und stieß den Mitarbeiter des Marktes. Diesem gelang es allerdings, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 44-Jährige hat sich nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls zu verantworten. (JN)

