Südbrookmerland - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach einem Gebäudebrand vergangene Woche in Victorbur ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Ein technischer Defekt wurde als Brandursache ausgeschlossen. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag in einem Schuppen im Moorweg ausgebrochen und auf das angrenzende Gebäude einer Fleischerei übergegriffen. Der Schaden, der durch das Feuer entstand, wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Ein E-Scooter ist an der Oldersumer Straße in Aurich gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 25.09.2023, und Dienstagmorgen, 26.09.2023, auf einem Firmenparkplatz neben der KVHS. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen E-Scooter des Herstellers Segway. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um sachdienliche Hinweise.

Südbrookmerland - Baugeräte entwendet

Am Wochenende sind in Südbrookmerland mehrere Gerüstböcke gestohlen worden. Die Täter entwendeten die Baugeräte in der Zeit von Freitag bis Montag von einer Baustelle in der Straße Handelsring. Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 in Verbindung zu setzen.

Marienhafe - Versuchter Einbruch in Schule

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht in ein Schulgebäude einzubrechen. Ersten Erkenntnissen nach beschädigten die Täter auf einem Schulhof in der Straße Speckweg die Gittertür einer Feuertreppe. Anschließend gelangten sie über die Treppe zu einem Raum und versuchten diesen unter Gewaltanwendung zu öffnen. Dies schlug fehl. Tatzeitraum ist Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

