POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Etwa 4.000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Zweiradfahrer an einem grauen Audi Q4. Als der 57-jährige Autofahrer aus Recklinghausen am Donnerstag auf der Agnesstraße in Richtung Reginastraße fuhr, kam ihm der Unbekannte entgegen. Dann stürzte der Fahrer und rutschte gegen die Fahrzeugseite des Audis. Anschließend stieg er wieder auf sein Zweirad, fuhr los und bog nach links auf die Merveldtstraße ab, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ob es sich bei dem Zweirad um einen Roller oder ein Krad handelte, kann nicht gesagt werden. Der Unfall ereignete sich um 17.25 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas zu einem verunglückten Nissan Micra machen können. Der Kleinwagen wurde am Freitagmorgen, gegen 06.45 Uhr bei der Polizei gemeldet. Ein Zeugen hat ihn auf der Straße Am Sandershof stehen sehen und die Polizei angerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um Unfallschäden handelt. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer und zum Geschehen dauern an. Wer hat den Wagen vorher gesehen und kann etwas zu den Insassen sagen? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Bottrop

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Autofahrer geben können. Der Unbekannte verursachte am Donnerstag, zwischen 10.15 Uhr und 14.45 Uhr, einen Schaden von ca. 3.000 Euro und flüchtete. Der Audi S5 wurde vorne links beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt stand der Wagen auf einem Parkplatz an der Kirchstraße.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

