Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtrag zur Meldung: "Tödlicher Verkehrsunfall an Bahnübergang" - Velbert - 2309100

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits vermeldet hat, ist am Sonntag (24. September 2023) ein Mann bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Velbert ums Leben gekommen (siehe dazu die Pressemeldung OTS 2309099 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5610344).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Inzwischen konnte die Polizei die Identität des Unfallopfers zweifelsfrei feststellen und die Angehörigen des Mannes über den tragischen Unfall informieren. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 48-jährigen Velberter.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann ist in Gedanken bei den Angehörigen des Mannes.

