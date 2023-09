Polizei Mettmann

POL-ME: Tödlicher Verkehrsunfall an Bahnübergang - Velbert - 2309099

Mettmann (ots)

In Velbert ist am Sonntag (24. September 2023) bei einem tragischen Verkehrsunfall an einem Bahnübergang ein Mann ums Leben gekommen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der bislang noch nicht identifizierte Mann mit seinem E-Scooter gegen 11:50 Uhr über die Kuhlendahler Straße in Richtung Langenberg gefahren. An dem dortigen Bahnübergang musste er seine Fahrt stoppen, um einen von links kommenden Zug passieren zu lassen.

Während die Autofahrer hierzu hinter den verschlossenen Bahnschranken auf die Weiterfahrt warteten, fuhr der Mann nach dem Passieren des Zuges nach Angaben von Zeugen über den nicht beschrankten Fußgängerüberweg des Bahnübergangs weiter, ohne darauf zu achten, dass auch von der rechten Seite ein Zug auf der Anfahrt war.

Der E-Scooter-Fahrer wurde so von dem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Der Zugführer erlitt einen Schock und musste in einem Rettungswagen betreut werden. Die Bahnstrecke ist derzeit noch immer für den Verkehr gesperrt. Derzeit dauern die Ermittlungen hinsichtlich der Personalien des Verstorbenen noch an.

