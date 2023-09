Polizei Mettmann

POL-ME: Monheimerin im Keller überfallen: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2309097

Mettmann (ots)

Bereits in der Nacht zu vergangenem Samstag (16. September 2023) ist in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Viertel in Monheim am Rhein eine 30 Jahre alte Frau nach eigenen Angaben von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Nachdem erste Ermittlungen der Polizei nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen geführt haben, wendet sich die zuständige Kriminalpolizei nun an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Frau im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts mit dem Fahrstuhl in den Keller des Hauses an der Lichtenberger Straße gefahren. Im Keller soll sie dann - nach eigenen Angaben - von einem bislang noch unbekannten Mann angegriffen worden sein, der ihr dort aufgelauert habe. Schlussendlich habe sich die Frau losgerissen und sei in ihre Wohnung geflüchtet, ehe sie dann am gleichen Tag gegen 13 Uhr die Wache aufsuchte, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Hier gab die leicht verletzte Frau die folgende Täterbeschreibung zu Protokoll:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - zwischen 25 und 35 Jahre alt - kurze Haare und kurzer Bart (Farbe unbekannt) - trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Jogginghose sowie eine Kappe (Farbe unbekannt) - sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat in der Nacht zu Samstag (16. September 2023) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lichtenberger Straße gemacht oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell