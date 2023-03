Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Birenbach - Einbruch zur Mittagszeit

Am Mittwoch brachen zwei Männer in ein Haus in Birenbach ein.

Ulm (ots)

Zwischen 11 und 11.30 Uhr hebelten die Männer ein Fenster an einem Haus in der Frühlingstraße auf. Die Bewohner waren nicht zuhause. Im Innern durchwühlten sie mehrere Zimmer. Danach verließen sie das Haus wieder. Was genau entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Ein Zeuge sah, wie die Männer in einen Audi stiegen und wegfuhren. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug. Das blieb samt Insassen unentdeckt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage oder auch eines Bewegungssensors eine abschreckende Wirkung.

