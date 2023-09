Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei verhindert Telefonbetrug - Haan - 2309096

Mettmann (ots)

Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass ein 88-jähriger Haaner am Donnerstagnachmittag, 21. September 2023, nicht Opfer eines Telefonbetruges wurde. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen.

Das war geschehen:

Bereits am 18. September 2023, erhielt ein 88-jähriger Senior aus Haan einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab vor, im Fall einer Geldautomatensprengung zu ermitteln, in dessen Folge nun Anhaltspunkte vorliegen würden, dass seine in einem Bankschließfach verwahrten Wertgegenstände nicht mehr sicher seien. Der falsche Polizeibeamte bot eine amtliche Verwahrung an, welche der Haaner dankend annahm.

Am Donnerstag, 21. September 2023, begab sich der 88-Jährige absprachegemäß mit einer Sammlung wertvoller Münzen zum Otto-Hausmann-Ring nach Wuppertal. Da er vor Ort keine Polizeidienststelle als Übergabeort finden konnte, kontaktierte er selbständig über die Notrufnummer die Polizei. Die Beamten der Einsatzleitstelle konnten schnell den Betrug aufklären und bewahrten den Senior so vor einem hohen finanziellen Schaden.

Alarmierte Beamte trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen.

Die Polizei stellt klar:

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen oder gar Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche "amtliche Verwahrung" nehmen. Auch werden keine sogenannten "Kautionszahlungen" seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die einen vermeintlich schweren Verkehrsunfall verursacht haben, vor einer sofortigen Inhaftierung zu bewahren. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Rufen Sie in einem solchen Fall die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von ihrem eigenen Haustelefon unter der 110 an!

