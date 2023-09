Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus

Monheim am Rhein - 2309098

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Am Dienstag (19. September 2023) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Basildonplatz, bei dem sich der Führer des beschädigten Fahrzeugs vom Unfallort entfernte. Der Führer eines Ford Transit parkte zu besagter Uhrzeit rückwärts ein und verursachte leichte Schäden an der Stoßstange des links von ihm parkenden, roten Kleinwagens. Durch das Touchieren wurden am Ford ebenfalls Schäden festgestellt, die sich mutmaßlich auf Kosten in Höhe von etwa 250 Euro belaufen. Während einer kurzen Abwesenheit des Unfallverursachers entfernte sich der Halter des beschädigten Fahrzeugs in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwochmorgen, 20. September 2023, fuhr der Fahrer eines Linienbusses vom Busbahnhof am Rathausplatz ab, als er gegen 7:25 Uhr am Kreisverkehr in Richtung Berliner Ring abbiegen wollte, und es zu einer Verkehrsunfallflucht kam. Beim Abbiegevorgang schnitten zwei Mädchen - mit blonden Haaren, 11 bis zwölf Jahre alt - mit ihren Kinderfahrrädern seinen Weg, wodurch er nach rechts ausscheren musste. Dabei wurde ein Bauzaun beschädigt, der rechtsseitig der Straße als Absperrung für die dortige Baustelle fungierte. Auch an dem Bus wurden Schäden festgestellt. Die beiden Mädchen haben sich umgehend vom Unfallort entfernt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

