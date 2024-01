Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Rhader Straße/Wulfener Straße/Rekener Straße ist am Donnerstagabend ein 54-jähriger Fußgänger aus Dorsten angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 21.10 Uhr dabei, die Straße an der Fußgängerampel zu überqueren. Gleichzeitig bog ein 45-jähriger Autofahrer aus Reken von der Rhader Straße nach links in die Rekener Straße ab - und erfasste dabei den Fußgänger. Der Dorstener musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht haben. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

