Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Nachtragsmeldung - Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Streit in der Silvesternacht, bei dem ein 36-jähriger Bottroper lebensgefährlich verletzt wurde, sitzt ein 18-jähriger Verdächtiger nun in U-Haft.

Nachdem die Polizei fünf Verdächtige vorläufig festgenommen hatte, erhärtete sich der Verdacht gegen den 18-Jährigen. Daher wurde er am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen beim Amtsgericht Bottrop vorgeführt, wo ein U-Haftbefehl erlassen wurde. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an.

Die Ursprungsmeldung vom 01.01.2024 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5682947

