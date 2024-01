POL-RE: Dorsten: Frau angefahren - Polizei sucht Rollerfahrer

Recklinghausen (ots) - 3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrer an einem geparkten Firmenfahrzeug, das an der Letterhausstraße geparkt war. Der Zeitraum, in dem der Schaden entstanden sein muss, liegt zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden. ...

mehr