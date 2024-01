POL-RE: Waltrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten Am Wulfener Markt warfen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (gegen 03 Uhr) mit einem Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür zu einer Bäckerei ein. Anschließend hebelten sie ohne Erfolg an einem Wandtresor. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter, nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, in unbekannte Richtung. In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in die Räume einer ...

