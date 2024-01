Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Gildestraße kam es am Dienstag, gegen 15 Uhr, zu einem Unfall, bei dem eine 75-jährige Frau schwer verletzt wurde. Eine 66-jährige Autofahrerin stieß mit der Fußgängerin zusammen, als sie mit ihrem Wagen rückwärts fuhr. Die 75-Jährige kam zu Fall und erlitt entsprechende Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Beide Frauen kommen aus Bottrop.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell