POL-RE: Dorsten: Jugendliche nach Böllerwurf gesucht - Kind leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Audi A3. Das Auto stand in einer Garagenauffahrt an der Höttingstraße. Der Schaden ist an der linken Seite erkennbar. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas ...

