Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Automatenaufbrecher gefangen und festgenommen

Hamm-Rhynern (ots)

Am Samstag, 23. September, um 3.35 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Schellingstraße aufgebrochen. Ein aufmerksamer Anwohner war von den Geräuschen des Aufbruchs geweckt worden und verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die eingesetzten Beamten und Beamtinnen trafen nach ihrem Eintreffen am Tatort auf zwei dunkel gekleidete Männer, die sich von dem Zigarettenautomaten entfernten. Einer dieser Männer versuchte noch vor der Polizei zu fliehen und warf einen Sack mit einer großen Zahl von Zigarettenschachteln zur Seite. Beide Tatverdächtigen konnten jedoch an der Flucht gehindert und gefesselt werden. Es stellte sich heraus, dass die 49 und 52 Jahre alten Männer noch Aufbruchwerkzeug bei sich trugen und über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügten. Die Automatenaufbrecher wurden vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei eingeliefert, die Beute und die Tatwerkzeuge wurden sichergestellt. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell