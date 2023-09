Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitagnachmittag (22.September) ist ein Motorrollerfahrer am Kreisverkehr Sachsenring/ Bernard-Droste-Weg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 14.35 Uhr befuhr der 49-Jährige aus Hamm den Kreisverkehr in Richtung Münsterstraße. Gleichzeitig bog eine 75-jährige Volkswagenfahrerin aus Dolberg in den Kreisverkehr ein. Ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam, stürzte der Zweiradfahrer. Er wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Sachsenring in Fahrtrichtung Münsterstraße teilweise gesperrt werden.(es)

