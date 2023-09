Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Segwayfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitagnachmittag (22.September) ist eine Segwayfahrerin auf der Steinstraße in Höhe der Einmündung zur Augustastraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 15 Uhr befuhr die 36-Jährige aus Drensteinfurt die Steinstraße in Richtung Vorheider Weg. Gleichzeitig setzte in Höhe der Einmündung zur Augustastraße ein 21-jähriger Volkswagenfahrer aus Hamm dazu an, auf der Fahrbahn zu wenden. Dieser hatte zuvor die Steinstraße unmittelbar vor der E-SooterFührerin in gleicher Richtung befahren. Die 36-Jährige konnte zwar einen Zusammenstoß vermeiden, kam jedoch auf der Fahrbahn zu Fall. Sie wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Es entstand kein Sachschaden.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell