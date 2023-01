Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - erneut Briefkasten von Schule beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Nachdem bereits im Zeitraum vom 13.01.2023 bis 16.01.2023 der Briefkasten einer Schule in Ellerstadt in der Bahnstraße beschmiert und darin befindliche Post angesteckt wurde, kam es am 18.01.2023 zu einem erneuten Vorfall. Der Briefkasten der Schule wurde in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr von bislang unbekannten Tätern mit einem bislang unbekannten Gegenstand gewaltsam geöffnet. Ob Post entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

