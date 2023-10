POL-PDNR: Schulwegkontrollen im Stadtgebiet Neuwied

Roßbach (Wied) (ots) - Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ist an einem PKW Fiat Seicento das hintere amtliche Kennzeichen NR-JX 505 entwendet worden. Die Kennzeichenhalterung wurde aufgerissen, ein Verlust des Kennzeichens ist auszuschließen. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz in der Poststraße in der Nähe des Friedhofes in Roßbach (Wied) abgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

