POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl NR-JX 505

Vettelschoß (ots) - Dank einem aufmerksamen Mitarbeiter an der ED-Tankstelle in Kalenborn konnte ein 68-jähriger Mann aus St.-Katharinen vor einem größeren Betrugsschaden bewahrt werden. Der Mann erschien am Sonntagabend an der Tankstelle und wollte Google Play Guthabenkarten im Wert von 500,- EURO kaufen. Auf die Frage des Mitarbeiters gab der Mann an, er habe eine Bekannte, die die Karten benötigen würde. Trotz Warnung des Mitarbeiters im Hinblick einer bekannten ...

