POL-PDNR: Einbruch in den Stuxhof

Horhausen (WW) (ots) - Bisher unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Glaseinsatz an der Bushaltestelle in der Alten Schulstraße in Horhausen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

