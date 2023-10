Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Pedelec

Asbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bisher unbekannte Täter in Asbach, Im Weiherfeld, ein schwarzes Pedelec (siehe Lichtbild). Das Fahrrad war zur Tatzeit auf dem Fahrradträger am Wohnwagen des Geschädigten befestigt. Der / die Täter entfernten gewaltsam die Sicherungen und entwendeten das Fahrrad. In diesem Zusammenhang meldete eine Zeugin in der Nacht um 02:40 Uhr in der Teichstraße in Asbach eine verdächtige männliche Person. Der Mann war dunkel gekleidet, trug eine Jogginghose mit Streifen und war auf einem schwarzen Pedelec unterwegs. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

