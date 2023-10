Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Lintig - Kleinkraftrad zu schnell unterwegs

Am Samstag, 07.10.23, gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland eine 15-Jährige Geestländerin, welche in Lintig auf der Hüttenstraße mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei einer Messung durch Nachfahren konnte eine vorwerfbare Geschwindigkeit von mehr als 40 km/h festgestellt werden, so dass die Führerin des Kleinkraftrads führerscheinpflichtig wird. Es konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorgezeigt werden. Gegen die Führerin und den Halter des Kleinkraftrades wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

+++++

Geestland/ BAB27 - Unfallgeschehen auf regennasser Fahrbahn; eine Person leicht verletzt

Am Samstag 07.10.23 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Walsrode. Ein 38-jähriger Bremerhavener fuhr mit seinem Mercedes Viano auf die Autobahn auf und kam auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei stieß er gegen einen Ford Transit, welcher durch eine 33-jährige aus Basdahl auf dem Hauptfahrstreifen geführt wurde. Der Ford Transit wurde daraufhin auf den Überholfahrstreifen gedrückt und stieß dort mit einem Opel Corsa eines 42-jährigen Stadländers zusammen, welcher mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Mercedes Viano und der Ford Transit waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin des Fords verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Schadenshöhe wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.

+++++

Geestland/ Bad Bederkesa - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Freitag, 06.10., 19:30 Uhr und Samstag 07.10., 12:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in 27624 Geestland, OT Bad Bederkesa in der Drangstedter Straße. Hier hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten PKW Skoda Fabia touchiert und sich vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Schaden am Seitenspiegel des geparkten PKW in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizei Geestland (04743/9280) melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell