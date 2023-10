Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Oberndorf. Am Donnerstag (05.10.2023), gegen 16:10 Uhr, verletzte sich eine 45-jährige Opel-Fahrerin bei einem Zusammenstoß auf der Bahnhofstraße leicht. Die Opel-Fahrerin befuhr zum Unfallzeitpunkt die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Die 44-jährige Fahrerin eines Renault folgte dem Opel und erkannte zu spät, dass dieser vor einem am Fahrbahnrand parkenden Mercedes zum Stehen kam. Der Renault stieß gegen den Opel und schob diesen auf den geparkten Wagen auf. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7500 Euro geschätzt. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gerbracht werden.

