POL-CUX: Einbruchserie in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (05.10.2023) kam es in Bad Bederkesa im Bereich der Mattenburger Straße und im nahen Umkreis zu insgesamt 13 Einbrüchstaten oder entsprechenden Versuchen. Betroffen hiervon waren überwiegend Geschäfte. Zunächst wurde ein Einbruch in eine Buchhandlung in der Mattenburger Straße gemeldet. Gegen 02:50 Uhr hatte ein Anwohner hier eine verdächtige, männliche Person festgestellt, welche danach fußläufig in Richtung der Straße An der Burg flüchtete. Im Laufe des Vormittags meldeten sich dann 12 weitere Geschädigte bei der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu der verdächtige Person, weitere Personen oder verdächtige Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

